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Автоэксперт Шкуматов: владельцев СИМ могут обязать получать водительские права

Автоэксперт Шкуматов: владельцев СИМ могут обязать получать водительские права

Автоэксперт Петр Шкуматов прокомментировал в беседе с NEWS.ru идею Министерства транспорта приравнять пользователей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) к водителям транспорта.

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