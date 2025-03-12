Автоэксперт Шкуматов: владельцев СИМ могут обязать получать водительские права

Автоэксперт Петр Шкуматов прокомментировал в беседе с NEWS.ru идею Министерства транспорта приравнять пользователей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) к водителям транспорта.
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