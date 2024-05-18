Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Махамбет Толеугазин
    Пидоры,  косят от армии, от службы в СВО.СМЕЛОСТЬ ИСЧЕЗАЕТ...
  • анатолий
    Ещё один популярный способ отмыва денег -перекладывание тротуарной плитки и проведение различных тендеров,на большее ...Не косите, мужики...
  • Светлана Ефименко
    а местным властям хоть говори им что в лоб, что полбу все равно стоят на своем" МЫ ЧИСТИМ ГОРОД И НАВОДИМ ПОРЯДОК"!Не косите, мужики...

Не косите, мужики: когда коммунальщики перестанут уродовать русские города?

Не косите, мужики: когда коммунальщики перестанут уродовать русские города?

Бесконечные  "покосы"  травы  вредят  экологии,  здоровью жителей  и  городским  бюджетам! Вы  заметили,  что  наши  города  стали  гораздо  более  пыльными, чем 10-15 лет назад? Как ни пытаются коммунальщики с этим бороться - в Москве улицы поливают, в городах победнее подметают - толку чуть.

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Комментарии
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Александр
Дурак статейку накропал.Какая разница,какой привод у триммера или косилки,электрический или бензиновый?!15 лет кошу траву на даче и никакого вреда для неё не вижу.
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12 час.
Светлана Ефименко
а местным властям хоть говори им что в лоб, что полбу все равно стоят на своем&quot; МЫ ЧИСТИМ ГОРОД И НАВОДИМ ПОРЯДОК&quot;!
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8 час.
а
анатолий
Ещё один популярный способ отмыва денег -перекладывание тротуарной плитки и проведение различных тендеров,на большее ума не хватает.
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7 час.

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