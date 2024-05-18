Бесконечные "покосы" травы вредят экологии, здоровью жителей и городским бюджетам! Вы заметили, что наши города стали гораздо более пыльными, чем 10-15 лет назад? Как ни пытаются коммунальщики с этим бороться - в Москве улицы поливают, в городах победнее подметают - толку чуть.
Не косите, мужики: когда коммунальщики перестанут уродовать русские города?
Комментарии
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Александр
Дурак статейку накропал.Какая разница,какой привод у триммера или косилки,электрический или бензиновый?!15 лет кошу траву на даче и никакого вреда для неё не вижу.
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12 час.
Светлана Ефименко
а местным властям хоть говори им что в лоб, что полбу все равно стоят на своем" МЫ ЧИСТИМ ГОРОД И НАВОДИМ ПОРЯДОК"!
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8 час.
а
анатолий
Ещё один популярный способ отмыва денег -перекладывание тротуарной плитки и проведение различных тендеров,на большее ума не хватает.
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7 час.
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