Показан обновленный Porsche 911 GT3: жертва эконорм[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Цикл планового обновления семейства Porsche 911 был запущен минувшей весной с дебютом первой в истории гибридной версии.
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