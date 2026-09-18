Синоптик Леус спрогнозировал дожди в Москве 18 сентября

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал дожди в Москве 18 сентября. Как он отметил в Telegram-канале, сегодня погоду в столице сформирует холодный атмосферный фронт, который в утренние часы отметился в городе первыми дождями.