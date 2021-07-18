Комиссия ГД выявила новые попытки повлиять на ход избирательной кампании в России

В Генпрокуратуру и Роскомнадзор направлены материалы относительно признанной в РФ нежелательной организации «Национальный демократический институт международных отношений» США для их блокировки, сообщил Председатель Комиссии по иновмешательству Василий Пискарев 15 июля состоялось заседание Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России на тему «О вмешательстве в выборы в Российской Федерации через возможности иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной».