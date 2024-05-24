Между Францией и Германией произошёл раскол. Всё дело в офицерах СС

В Politico озвучена причина разлада между правыми партиями Франции и ГерманииНедавно кандидат от немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Максимилиан Кра заявил, что есть офицеры СС, которые якобы не являлись преступниками.
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