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Царьград

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Между Францией и Германией произошёл раскол. Всё дело в офицерах СС

Между Францией и Германией произошёл раскол. Всё дело в офицерах СС

В Politico озвучена причина разлада между правыми партиями Франции и ГерманииНедавно кандидат от немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Максимилиан Кра заявил, что есть офицеры СС, которые якобы не являлись преступниками.

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