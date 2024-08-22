Адвокат Антонова: мошенники часто выбирают города-курорты

Количество мошеннических схем увеличивается с каждым годом. Мошенники совершенствуют свои преступные схемы для достижения своей желаемой цели, которая заключается в получении выгоды с обманутого ими человека.
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