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Адвокат Антонова: мошенники часто выбирают города-курорты

Адвокат Антонова: мошенники часто выбирают города-курорты

Количество мошеннических схем увеличивается с каждым годом. Мошенники совершенствуют свои преступные схемы для достижения своей желаемой цели, которая заключается в получении выгоды с обманутого ими человека.

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Комментарии
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ГС
Галина Соколова
А как узнать что бронируем настоящий отель, а не мошенников!? На нём же не написано этого!?
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16 час.

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