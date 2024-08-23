Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с премьером Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цяном, что у завода «БелДжи» есть потенциал для дальнейшего развития и углубления локализации, а также поблагодарил Китай за возможность выпускать собственные машины на базе их технологий.