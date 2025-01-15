Китайское приложение RedNote поднялось на первое место на фоне запрета TikTok

В свете потенциального запрета властями Соединенных Штатов Америки социальной сети TikTok еще одно китайское приложение для социальных сетей под названием RedNote неожиданно поднялось на вершину скачиваний и рейтингов пользователей как в Apple App Store, так и в Google Play Store, сообщает romanian.