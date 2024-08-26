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Штурмовая винтовка мировой экономики: как золото стало главным мерилом ценностей

Штурмовая винтовка мировой экономики: как золото стало главным мерилом ценностей

На протяжении всего ХХ века золото сдавало позиции в мировой экономике. Сегодня практически все валюты избавились от привязки к каким-либо драгметаллам, золото почти не используют в международной торговле, да и частные инвесторы сундукам с золотыми монетами и слитками предпочитают ценные бумаги и криптовалюты.

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