Штурмовая винтовка мировой экономики: как золото стало главным мерилом ценностей

На протяжении всего ХХ века золото сдавало позиции в мировой экономике. Сегодня практически все валюты избавились от привязки к каким-либо драгметаллам, золото почти не используют в международной торговле, да и частные инвесторы сундукам с золотыми монетами и слитками предпочитают ценные бумаги и криптовалюты.