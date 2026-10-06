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Скабелка возглавит «Ладу» после отставки Зубова. Он согласовал однолетний контракт («Сила спорта»)

Андрей Скабелка станет новым тренером «Лады». 55-летний специалист согласовал с клубом однолетний контракт, сообщает «Сила спорта».

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