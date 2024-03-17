ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО

Дмитрий Макеев/РИА Новости Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили одну ракету из РСЗО по Донецку. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.