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ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО

ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО

Дмитрий Макеев/РИА Новости Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили одну ракету из РСЗО по Донецку. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.

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