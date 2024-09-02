Юные американки на пляжах Техаса в 80-е

Минимум одежды и максимум драйва: главный девиз американской молодежи 80-х годов. Девушки любили экспериментировать со своей внешностью, проводить много времени на открытом воздухе и дышать полной грудью.
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