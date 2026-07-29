Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 540 подписчиков

Спрос на российскую нефть в Азии вырос на фоне эскалации вокруг Ирана — Reuters

Спрос на российскую нефть в Азии вырос на фоне эскалации вокруг Ирана — Reuters

Спрос на российскую нефть в Азии вырос на фоне эскалации вокруг Ирана, пишет Reuters. Возобновление боевых действий между США и Ираном, а также блокада Ормузского пролива привели к резкому росту стоимости российской нефти для азиатских покупателей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии