Спрос на российскую нефть в Азии вырос на фоне эскалации вокруг Ирана — Reuters

Спрос на российскую нефть в Азии вырос на фоне эскалации вокруг Ирана, пишет Reuters. Возобновление боевых действий между США и Ираном, а также блокада Ормузского пролива привели к резкому росту стоимости российской нефти для азиатских покупателей.
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