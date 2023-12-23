Дети-сироты из числа инвалидов смогут бесплатно получить профессию

Дети-сироты из числа инвалидов смогут получить специальность за счет регионального бюджета. Во время обучения они будут получать пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере чуть более 3 тысяч рублей, сообщается на сайте краевого парламента.
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