Фитнес-тренер Сергей Перев назвал главную причину срывов во время диеты

Фитнес-инструктор Сергей Перев рассказал о ключевой причине срывов во время диеты. По его словам, резкий отказ от сладкого, мучного и пропуск приёмов пищи создаёт чрезмерную нагрузку на организм и мешает формированию устойчивой системы питания.