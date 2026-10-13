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Регионы России

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Фитнес-тренер Сергей Перев назвал главную причину срывов во время диеты

Фитнес-тренер Сергей Перев назвал главную причину срывов во время диеты

Фитнес-инструктор Сергей Перев рассказал о ключевой причине срывов во время диеты. По его словам, резкий отказ от сладкого, мучного и пропуск приёмов пищи создаёт чрезмерную нагрузку на организм и мешает формированию устойчивой системы питания.

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