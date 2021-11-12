До 5 тысяч рублей: три легких штрафа могут "прилететь" дачникам прямо сейчас

До 5 тысяч рублей: три легких штрафа могут "прилететь" дачникам прямо сейчас

С завершением сезона дачники начинают готовить к зиме свои фазенды: срезать ветки у деревьев, что-то спиливать под корень и свозить ненужные вещи.

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