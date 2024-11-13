Что не было сказано об основателе дзюдо Дзигоро Кано? Что не было объяснено о его методе обучения дзюдо? И знаем ли мы на самом деле человека, который посвятил свою жизнь образованию? Как в Японии, которая только начинала открываться миру, уроженец региона Кобе оказался в самом центре самых современных образовательных реформ страны? Открыть "Дзигоро Кано: кем он был на самом деле? Часть 1: Детство" на FiNE NEWS.