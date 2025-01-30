Собянин рассказал о реставрации памятников архитектуры в усадьбе Кузьминки

Реставраторы восстановят лепной декор и кровлю Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своем сайте о реставрации усадьбы «Кузьминки», в рамках которой в ближайшие три года планируется обновление 32 архитектурных памятников.
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