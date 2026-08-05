Минобороны показало удары "Гераней" по сухогрузам в районе Одессы

www.globallookpress.com/Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency Минобороны России 5 августа опубликовало кадры поражения трех судов в акватории Черного моря в районе Одессы, использовавшихся для перевозки грузов в интересах ВСУ.
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