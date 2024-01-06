История и археология: Кто и зачем написал любовное письмо бутылке виски, или Как американцы переживали сухой закон

С тех самых пор, как появился алкоголь, у человечества начались проблемы. Зачем было изобретать то, с чем потом нужно так тяжело и зачастую абсолютно безуспешно бороться? Власти различных стран в разное время пытались ограничивать доступ к зелёному змию.
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