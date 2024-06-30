Продолжение войны - это конец Украины. Украинские эксперты о взрывоопасной ситуации в стране

© AP / Evgeniy Maloletka В украинском экспертном сообществе обсуждают, к чему может привести дальнейшая эскалация конфликта, почему на этом настаивают прибалтийские страны и как все это может сказаться на ситуации внутри Украины, которая и так уже накалена до предела.