Продолжение войны - это конец Украины. Украинские эксперты о взрывоопасной ситуации в стране

© AP / Evgeniy Maloletka В украинском экспертном сообществе обсуждают, к чему может привести дальнейшая эскалация конфликта, почему на этом настаивают прибалтийские страны и как все это может сказаться на ситуации внутри Украины, которая и так уже накалена до предела.
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