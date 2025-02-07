Муж не поймёт таких приколов! Женщина предлагает деньги за удаление из Сети «голых» роликов с её участием. Понять, простить, удалить?

Александр Пятнистый

Мария-Магдалина была поймана на более страшном- прелюбодеянии, так по законам Иудеи ее должно было забить камнями, но после слов Спасителя "Кто без греха-пусть первый бросит в нее каменЬ", толпа почему-то рассосалась потихонечну и не было желающих бросить камень первым. У всех пейсателей, которые рятуют за строгость и редакцию телеграмм-канала спросить, а кто из вас без греха, кто не грешил похоже или близко к этому, особенно по пьяни? Ведь ни одна падлень правдиво не ответит...Ничего, "Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким судом судимы будете, какой мерой меряете, такой мерой и вам отмерят". Только когда отмерять будут- не вопите "а нас то за что?"- вспомните этот случай, и за него тоже огребете, за свои слова