Террористы из «Крокуса» заговорили по-русски: Медведев ответил на английском

Заноза
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Заноза

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ФОТО: КАДР ИЗ ВИДЕО «Вражеские голоса» обычно не сообщают, кто обстрелял Белгород. Би-би-си, надо признать, иногда дает цитату губернатора Гладкова, откуда не вырезает аббревиатуру «ВСУ».

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
Где журналист,клюющий на жаренное?Где в России журналист,который научен использовать иностранный информресурс? Таких журфак не выпускает.Одних правдорубов для внутренней аудитории выпускают.Владивостокские рядом с КНР. Им это не нужно.Пиши правду.12 поджогов военкоматов,релейные шкафы РЖД поджигают.Это клево и круто.Читаемо.Про Крокус Сити не интересно российскому слушателю и читателю.
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16 час.
W
Walery
&lt;&lt; ... и остальные. Мы этого не забудем! &gt;&gt; - Хорошо сказано!
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14 час.

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