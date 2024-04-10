Террористы из «Крокуса» заговорили по-русски: Медведев ответил на английском

VG

Vasily Golov

Где журналист,клюющий на жаренное?Где в России журналист,который научен использовать иностранный информресурс? Таких журфак не выпускает.Одних правдорубов для внутренней аудитории выпускают.Владивостокские рядом с КНР. Им это не нужно.Пиши правду.12 поджогов военкоматов,релейные шкафы РЖД поджигают.Это клево и круто.Читаемо.Про Крокус Сити не интересно российскому слушателю и читателю.