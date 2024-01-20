Хозяин кота Твикса обнаружил пропажу животного спустя 10 часов

Валерий Евстафьев

Что мы за люди: детей из автобусов в морозы высаживаем; кота, который никого не трогал, а гулял сам по себе, вызывал добрые эмоции и чувства домашнего уюта, так нет - ссадили, зуки, с поезда ему на беду? Зуки мы позорные, а не люди. (У меня на клаве иногда вместо "с" выскакивает "з" от негодования). Мой кот, слава Богу, спит рядом и ему точно никто не угрожает. Ай, зуки! (Вот, опять, ну, вы теперь знаете).