Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

981 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир К
    А проводницу и не просили СЛЕДИТЬ за котом, а вот сказать хозяину кота, что он сбежал из купе нужно было, тем более, ...Из поездов запрет...
  • Дмитрий Шершов
    Всё правильно сделала провждница.  Хояяин питомца ОБЯЗАН следить за ним, а не проводница. Сбежал - вина хозяина!Из поездов запрет...
  • Валерий Евстафьев
    Что мы за люди: детей из автобусов в морозы высаживаем; кота, который никого не трогал, а гулял сам по себе, вызывал ...Хозяин кота Твикс...

Хозяин кота Твикса обнаружил пропажу животного спустя 10 часов

Хозяин кота Твикса обнаружил пропажу животного спустя 10 часов

Хозяин кота Твикс, которого проводница поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург высадила на станции Киров, обратился по поводу пропажи животного спустя 10 часов после отправления со станции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Евстафьев
Что мы за люди: детей из автобусов в морозы высаживаем; кота, который никого не трогал, а гулял сам по себе, вызывал добрые эмоции и чувства домашнего уюта, так нет - ссадили, зуки, с поезда ему на беду? Зуки мы позорные, а не люди. (У меня на клаве иногда вместо &quot;с&quot; выскакивает &quot;з&quot; от негодования). Мой кот, слава Богу, спит рядом и ему точно никто не угрожает. Ай, зуки! (Вот, опять, ну, вы теперь знаете).
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх