Хозяин кота Твикс, которого проводница поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург высадила на станции Киров, обратился по поводу пропажи животного спустя 10 часов после отправления со станции.
Хозяин кота Твикса обнаружил пропажу животного спустя 10 часов
Комментарии
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Валерий Евстафьев
Что мы за люди: детей из автобусов в морозы высаживаем; кота, который никого не трогал, а гулял сам по себе, вызывал добрые эмоции и чувства домашнего уюта, так нет - ссадили, зуки, с поезда ему на беду? Зуки мы позорные, а не люди. (У меня на клаве иногда вместо "с" выскакивает "з" от негодования). Мой кот, слава Богу, спит рядом и ему точно никто не угрожает. Ай, зуки! (Вот, опять, ну, вы теперь знаете).
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