Амстердам повысит туристический налог в 2024 году

Столица Нидерландов пытается справиться с чрезмерным туризмом. Согласно бюджету, опубликованному правительством города, в следующем году Амстердам собирается побить свой собственный рекорд по самому высокому «туристическому налогу» в Европе – и, возможно, в мире.