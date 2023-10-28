Амстердам повысит туристический налог в 2024 году

Столица Нидерландов пытается справиться с чрезмерным туризмом. Согласно бюджету, опубликованному правительством города, в следующем году Амстердам собирается побить свой собственный рекорд по самому высокому «туристическому налогу» в Европе – и, возможно, в мире.
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