В духовно-просветительском центре Елисаветинского храма г. Бобруйска состоялась городская выставка-конкурс ´Цветы для Святой Елисаветы´18 июля 2024 года в духовно-просветительском центре Елисаветинского храма г.
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