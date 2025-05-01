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Общественный транспорт украсили портретами ветеранов в Подмосковье

Общественный транспорт украсили портретами ветеранов в Подмосковье

КРАСНОГОРСК, 1 мая, ФедералПресс. Акция «Бессмертный полк» стартовала в России и по всему миру. В Московской области в очередной раз решили украсить салоны автобусов портретами участников Великой Отечественной войны.

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