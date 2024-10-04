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Воронежские новости

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Воронежцам рассказали о сбитых ночью украинских беспилотниках

Воронежцам рассказали о сбитых ночью украинских беспилотниках

В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 18 украинских БПЛА самолетного типа при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории России.

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