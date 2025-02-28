Крокодил растерзал рыбака на глазах у приятеля

В Замбии рыбак из провинции Мучинга стал жертвой крокодила. Об этом пишет ZimEye. Житель деревни Матихва, расположенной недалеко от города Чилонга, отправился с приятелем порыбачить на реку Лунзе, разлившуюся после дождей в конце февраля.