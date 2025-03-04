Максим Решетников предложил расширить географию привлечения мигрантов

Глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая в Госдуме, подчеркнул необходимость расширения географии привлечения трудовых мигрантов, рассматривая новые страны для этого процесса, чтобы укрепить экономический потенциал России.
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