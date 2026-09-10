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Русская Семёрка

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Что нашли в саркофаге Софьи Палеолог и как реконструировали лицо бабки Ивана Грозного

О Софье Палеолог написано много и в основном по догадкам. Племянница последнего византийского императора, привезённая в Москву из Рима в 1472 году, стала для потомков фигурой почти мифической: ей приписывали двуглавого орла на печати, привоз легендарной библиотеки, интриги против пасынка, чуть ли не единоличное превращение Ивана III из великого князя в государя всея Руси.

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