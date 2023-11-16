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Olimpbet устроил шоу на матче «Спартака». МакSим зарядила красно-белых на победу в овертайме

Olimpbet устроил шоу на матче «Спартака». МакSим зарядила красно-белых на победу в овертайме

На арене «Мегаспорт» в Москве прошел матч принципиальных соперников, и партнеров Olimpbet. В рамках регулярного чемпионата КХЛ столичный «Спартак» победил в дерби «Динамо», забросив решающую шайбу в овертайме — 4:3.

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