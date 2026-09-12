Бибулатов объявил бой Шлеменко и Эмеева на ACA 211 в декабре

Финальный турнир ACA 211 пройдет в Санкт-Петербурге в декабре. Главный бой между Александром Шлеменко и Рамазаном Эмеевым за вакантный титул в среднем весе, а соглавный поединок между Анатолием Кондратьевым и Ареном Акопяном.