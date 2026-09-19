Война на Украине либо продлится столетие, либо перерастёт в Третью мировую — Марин Ле Пен

По словам лидера «Национального объединения», прямое вступление НАТО в конфликт будет означать Третью мировую войну, тогда как продолжение нынешнего сценария грозит затянуть боевые действия на десятилетия.
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