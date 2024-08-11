Жителей Волгоградской области предупредили о вреде интервального голодания

Гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук и клинический фармаколог Рустем Садыков предупредил жителей Волгоградской области о возможных последствиях популярного метода похудения - интервального голодания.
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