В Минспорте РФ сообщили о смене гражданства более 100 российских спортсменов

Геннадий Бережнов

Вот они наша молодая надежда в спорте, а сколько их скрылось за пределами России никто и не считал. Наглядно видно что изнутри мы многое теряем из за отсутствия работы в этом направлении Правительства. Мишустина и не слышно он занят производством, а что делают министры кто знает. Внутренняя политика хромает на обе ноги.