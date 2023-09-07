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В Минспорте РФ сообщили о смене гражданства более 100 российских спортсменов

В Минспорте РФ сообщили о смене гражданства более 100 российских спортсменов

Более 100 российских спортсменов приняли решение ради построения дальнейшей карьеры сменить гражданство.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Вот они наша молодая надежда  в спорте, а сколько их скрылось за пределами России никто и не считал. Наглядно видно что изнутри мы многое теряем из за отсутствия работы в этом направлении Правительства. Мишустина и не слышно он занят производством, а что делают министры кто знает. Внутренняя политика хромает на обе ноги.
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