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Россия нуждается в ужесточении миграционной политики и в изменении подходов по нейтрализации агрессивных преступников

Россия нуждается в ужесточении миграционной политики и в изменении подходов по нейтрализации агрессивных преступников

Пока мигранты не осозна'ют возможных последствий, они продолжат чувствовать безнаказанность. © Себе дороже О бездействии при пресечении преступлений В Красноярском крае «ценный специалист» из ближнего зарубежья, показательно снимая себя на видео, принялся громить КПП ГРЭС в Шарыпово, а также угрожать расправой работникам службы безопасности.

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