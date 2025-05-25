Россия нуждается в ужесточении миграционной политики и в изменении подходов по нейтрализации агрессивных преступников

Пока мигранты не осозна'ют возможных последствий, они продолжат чувствовать безнаказанность. © Себе дороже О бездействии при пресечении преступлений В Красноярском крае «ценный специалист» из ближнего зарубежья, показательно снимая себя на видео, принялся громить КПП ГРЭС в Шарыпово, а также угрожать расправой работникам службы безопасности.