Мобильный пункт соцзащиты возобновит консультации в Ломоносовском районе

Очные консультации для жителей 15 населенных пунктов пройдут с 6 по 10 февраля. Специалисты соцзащиты проведут очные консультации в Ломоносовском районе Ленобласти.
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