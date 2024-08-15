Смолянам рассказали, почему нельзя звонить потерявшимся в лесу

Сальваровцы объяснили, как помочь родственнику выйти из леса Представители поисково-спасательного отряда «Сальвар» рассказали смолянам, что делать в случае, если родственник заблудился в лес и вышел на связь.
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