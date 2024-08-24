Всероссийский детский творческий конкурс «Пока, лето!» Как же так? Казалось, ещё вчера наступили жаркие летние деньки, и вот уже скоро сентябрь.
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Всероссийский детский творческий конкурс «Пока, лето!» Как же так? Казалось, ещё вчера наступили жаркие летние деньки, и вот уже скоро сентябрь.
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