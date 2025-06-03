В Госдуме предложили запретить пенсии по старости для мигрантов

Депутаты Госдумы предложили прекратить выплату пенсий по старости иностранным гражданам, дабы оградить пенсионную систему от "неоправданных социальных обязательств" и вернуть принцип, в соответствии с которым право на пенсию обусловлено "вкладом в развитие государства, а не простым фактом нахождения на его территории".