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Царьград

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В Госдуме предложили запретить пенсии по старости для мигрантов

В Госдуме предложили запретить пенсии по старости для мигрантов

Депутаты Госдумы предложили прекратить выплату пенсий по старости иностранным гражданам, дабы оградить пенсионную систему от "неоправданных социальных обязательств" и вернуть принцип, в соответствии с которым право на пенсию обусловлено "вкладом в развитие государства, а не простым фактом нахождения на его территории".

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