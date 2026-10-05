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Психолог онлайн: видеосовет, что делать, если не можете смотреться в зеркало без раздражения

Психолог онлайн: видеосовет, что делать, если не можете смотреться в зеркало без раздражения

Делаете только селфи, не смотритесь в случайные зеркала и страдаете, если видите себя на чужих фото, — такое случается даже с теми, кто выглядит объективно хорошо.

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