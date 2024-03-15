Враг атаковал Россию из РСЗО "Вампир". Под ударом Белгородчина

Средства ПВО уничтожили 7 снарядов.Минобороны информирует, что около 08.15 утра пресечена попытка террористической атаки по объектам Белгородской области с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир".
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