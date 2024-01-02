Неизвестный СССР: Тухачевского сделал великим полководцем Хрущев

Вячеслав Молотов назвал маршала гнуснейшим изменником Александр Широкорад На фото: Маршал Советского Союза Михаил Николаевич Тухачевский (Фото: ТАСС) К 1956 году о маршале Тухачевском помнили не более двух процентов населения СССР.
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