Неизвестный СССР: Тухачевского сделал великим полководцем Хрущев

Вячеслав Молотов назвал маршала гнуснейшим изменником Александр Широкорад На фото: Маршал Советского Союза Михаил Николаевич Тухачевский (Фото: ТАСС) К 1956 году о маршале Тухачевском помнили не более двух процентов населения СССР.