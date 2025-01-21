В Британии спрогнозировали закрытие МУС из-за действий США

Global Look Press/Vincent Isore via www.imago-imag/www.imago-images.de Жесткие экономические санкции, которые может ввести новая администрация США, могут парализовать работу суда и привести к его закрытию.
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