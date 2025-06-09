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Врач Балашова сообщила, что бананы способствуют синтезу гормона радости

Врач Балашова сообщила, что бананы способствуют синтезу гормона радости

Серотонин, известный как гормон радости, производится в головном мозге и клетках кишечника. Какие продукты и занятия способствуют синтезу вещества, рассказала эндокринолог Наталья Балашова в интервью для «Москвы 24».

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