Врач Балашова сообщила, что бананы способствуют синтезу гормона радости

Серотонин, известный как гормон радости, производится в головном мозге и клетках кишечника. Какие продукты и занятия способствуют синтезу вещества, рассказала эндокринолог Наталья Балашова в интервью для «Москвы 24».
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