Есть ли в России капитал для развития бизнеса?

Сейчас в России нет нехватки капитала для бизнеса. Об этом заявил заместитель главы администрации президента Максим Орешкин на форуме «Технологическое лидерство: бизнес, наука и государство», который организовали «Деловая Россия» и Ассоциация инновационных регионов России.