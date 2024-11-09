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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Есть ли в России капитал для развития бизнеса?

Сейчас в России нет нехватки капитала для бизнеса. Об этом заявил заместитель главы администрации президента Максим Орешкин на форуме «Технологическое лидерство: бизнес, наука и государство», который организовали «Деловая Россия» и Ассоциация инновационных регионов России.

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