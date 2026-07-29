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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Лига Ставок» о договорных матчах на ЧМ-2026: «На турнирах такого уровня подобные истории маловероятны»

В «Лиге Ставок» не зафиксировали подозрительной ставочной активности во время ЧМ-2026. Ранее сообщалось, что эксперты Совета Европы выявили 7 эпизодов аномальных ставок на ЧМ-2026 – в том числе на отмену дисквалификации форварда сборной США Флорина Балогуна.

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