Глава РЖД Белозеров пригрозил Пашиняну требованием возврата инвестиции в ЮКЖД

Пересмотр условий концессионного соглашения об управлении Южно-Кавказской железной дорогой, о котором заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, повлечет за собой требование возврата инвестиций на общую сумму 396 миллионов долларов США.
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