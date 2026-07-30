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Глава РЖД Белозеров пригрозил Пашиняну требованием возврата инвестиции в ЮКЖД

Глава РЖД Белозеров пригрозил Пашиняну требованием возврата инвестиции в ЮКЖД

Пересмотр условий концессионного соглашения об управлении Южно-Кавказской железной дорогой, о котором заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, повлечет за собой требование возврата инвестиций на общую сумму 396 миллионов долларов США.

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